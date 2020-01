2 Fabiola-zangeres Loredana De Amicis (33) is sinds gisteren weer thuis na twee dagen in het hospitaal. Daar moest ze even herstellen na een operatie aan de hals. Dokters ontdekten enkele maanden geleden een gezwel aan Loredana’s lymfeklier, en dus moest ze onder het mes. Noodgedwongen zegde 2 Fabiola twee concerten af.