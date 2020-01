De politie Carma arresteerde de voorbije weken acht jongeren voor het plegen van overvallen. Ze gebruikten de dating-app Badoo om hun slachtoffers in de val te lokken. Minstens vijf feiten zijn gekend.

De politie kon de slachtoffers van vijf verschillende feiten, gepleegd in Genk, identificeren. In vier gevallen is de overval gelukt, bij eentje ging het om een poging. Twee bijkomende feiten werden intussen ...