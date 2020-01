Mode Raf Simons stelt nieuwe collectie voor onder stralende zon

De aarde mag dan wel flink opwarmen, daar houdt Raf Simons vestimentair gezien weinig rekening mee, ook al stelde hij zijn wintercollectie op de Parijse mannenmodeweek voor in het decor van een stralende zon. De nepbonten mantels en zogenaamde moffen, een bontje om je handen warm te houden, zullen hoe dan ook wel in de smaak vallen bij vaste klanten zoals Asap Rocky en Kanye West. Al waren de ogen van het publiek in eerste instantie op de vloer gericht, voor de aangekondigde nieuwe schoenenlijn ‘Runner’. Dat bleken geen echte sneakers te zijn, maar een creatieve kruising met enkellaarzen.