Bijna een half jaar voor de start van de Olympische Spelen (24 juli) zijn de olympische ringen gearriveerd in Tokio. De vijf gekleurde ringen - 15,3 meter hoog en 32,6 meter breed - werden per boot de Baai van Tokio binnengebracht. Daar vinden over zes maanden ook de olympische triatlon en de zwemmarathon plaats.