Brussels stroomnet niet klaar voor elektrische auto’s

Brussel kampt met een elektriciteitsnet dat op de meeste plaatsen niet uitgerust is om snelle laadpalen aan te sluiten. Verschillende particulieren en bedrijven die een zwaardere aansluiting vragen voor een elektrische wagen, krijgen van de netbeheerder Sibelga te horen dat het distributienet in de straat daar niet op voorzien is. Dat schrijft De Tijd vrijdag.