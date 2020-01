Wil Ferrari enkel racebabe als PR-stunt? "Vrouwen moeten in de autosport meer zijn dan marketing"

De Duitse Sophia Floersch verdenkt Ferrari ervan alleen maar uit te zijn op een PR-stunt nadat de Italianen hadden aangegeven graag een vrouwelijke rijder aan hun Driver Academy toe te voegen.

Sophia Floersch werd wereldberoemd toen ze in 2018 zwaar crashte tijdens de GP van Macau Formule 3 en ze daar met relatief weinig blessures vanaf kwam. Afgelopen jaar kwam ze voor HWA uit in het Formula Regional European kampioenschap en ze werd voor 'Laureus Awards' genomineerd voor 'Comback van het jaar'.

Vorige week liet Ferrari weten dat ze graag een vrouw zouden toevoegen aan hun Driver Academy en dat zint Floersch niet. Ze is niet akkoord met de werkwijze van de Italianen en ze verdenkt hen ervan alleen maar op publiciteit uit te zijn, dat laat ze weten in een tweet.

"Wat een discussie," schreef Floersch. "Is dit de spirit van de moderne mens? Zolang we alleen maar marketing dingen zijn in het racen zal er niets veranderen. We moeten laten zien dat we gelijk zijn. Proof of concept: zoals Michèle Mouton." Mouton is een Frans voormalig rallyrijder uit de jaren '80, tot op heden de succesvolste vrouwelijke coureur in de rallysport, en autosport in het algemeen.

Seksistisch?

Tegenwoordig luidt de vraag: Kan een F1-team nog wel een rol voor een vrouwelijke rijder voorzien zonder dat het seksistisch is of lijkt op een PR-stunt? Floersch is bijvoorbeeld ook geen voorstander van de W-series, ze vindt het geen oplossing om een raceserie enkel voor vrouwen te maken. Zelf volgt ze een meer conventionele weg om haar doel, de Formule 1, te bereiken.

De wereldkampioen van 1996, Damon Hill, is het alvast eens met Floersch. Hij vindt ook dat je bekwaam moet zijn en je zitje verdienen in de autosport. Vrouwelijke rijders aantrekken enkel en alleen om een soort gendergelijkheid te creëren vindt hij geen goed idee.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: