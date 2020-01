‘Sex and the city’ op z’n Vlaams: “Mijn slechtste beste vriendin’

INFO

Een beetje Sex and the city in Vlaanderen, dat moet Mijn slechtste beste vriendin worden, een dagelijkse fictiereeks over zes vrouwen “in de fleur van hun slijtage”. De reeks komt uit de pen van Ilse Beyers, de voormalige hoofdredacteur van Dag Allemaal, die eerder ook al het gelijknamige boek schreef. De cast belooft alvast potentieel: Eva van der Gucht, Maaike Cafmeyer, Kim Hertogs, Clara Cleymans en Elle-June Henrard zijn aan boord.

SBS bereidt daarnaast nog vier nieuwe reeksen voor. Nonkels is een komische vehikel geschreven en gespeeld door Jelle De Beule, Koen De Poorter en Rik Verheye. Daarin wordt het leven van drie broers van middelbare leeftijd overhoop gegooid door de onverwachte komst van een Afrikaanse vluchteling. In Grond – geregisseerd door Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans – haalt een slimme ondernemer heilige grond vanuit Marokko naar België om hier moslims op gepaste wijze te kunnen begraven.

De kist wordt een zesdelige tragikomische reeks van onder anderen Pedro Elias, waarin twee van elkaar vervreemde zussen van Limburg naar het zuiden van Spanje rijden, en in Fuck you very, very much mogen Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens een onbezonnen, losgeslagen jaar beleven.

ISOPIX