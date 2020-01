In deze brasserie kiest de klant zelf hoeveel hij betaalt

Mechelen -

In het najaar wil brouwerij Het Anker in de schaduw van de Mechelse Sint-Romboutstoren een sociaal vernieuwende brasserie openen. Klanten mogen er zelf kiezen hoeveel ze betalen voor een restaurantbezoek. “Iedereen moet op restaurant kunnen. Ik wil geen rode kaken omdat mensen hun rekening niet kunnen betalen”, zegt brouwer Charles Leclef. Hij wil zo het fairisme uitrollen in onze samenleving.