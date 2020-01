Oudsbergen -

“Nonke Jef had een gouden hart. Hij was een heel hartelijke en spontane man”, vertelt Veerle Hollanders (46) over haar oom Jef. De Meeuwense pater (83) kwam zondag om bij een roofmoord in Zuid-Afrika, waar hij als missionaris actief was. “Hij voelde zich al een tijdje onveilig.”