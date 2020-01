Zonhoven - Bij controles op zwaar vervoer heeft de politie maandag op de Grote Baan (N74) 15 vrachtwagens aan de kant gehaald. Zeven bestuurders waren niet in orde. Zo was de lading van twee voertuigen niet in orde, bleek een tachograaf niet in orde te zijn en reed een trucker rond in een vrachtwagen die niet voldeed aan de technische eisen. Er werden ook 3 overtredingen inzake goederenvervoer vastgesteld.