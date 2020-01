Hasselt - Via een raam zijn dieven donderdagvoormiddag in een huis in de Willekensmolenstraat binnengedrongen. Op het eerste gezicht lijkt er niets te zijn gestolen. In de Tulpinstraat in Kiewit raakten de dieven woensdagnamiddag ook in een huis nadat ze het raam hadden geforceerd. Daar zijn geld en juwelen buitgemaakt.