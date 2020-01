Kiana Buttiens mag zich vanaf nu de enige echte recordhouder van Blokken noemen. De doctoraatsstudente uit Tienen won vanavond met de vingers in de neus haar twaalfde aflevering.

De afgelopen dagen zaten de tegenstanders er vooral als kanonnenvlees bij, en dat was in de aflevering van vandaag niet anders. De opponent die Kiana van het ultieme Blokken-record moest houden was Danny ...