Bilzen -

Op de E313 richting Tongeren is wat verkeershinder na een ongeval net voorbij de afrit Bilzen/Hoeselt. De linkerrijstrook is er afgesloten omdat een vrachtwagen in de vangrail van de middenberm hangt. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een klapband is vermoedelijk de oorzaak van de crash.