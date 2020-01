De vakbonden in de Limburgse zorgsector trekken aan de alarmbel. Volgens hen is er veel ongenoegen bij het personeel. Dit door de te hoge werkdruk in de sector. De Limburgse zorgwerkers worden uitgebuit, klinkt het bij de socialistische vakbond ABVV. Zij voeren daarom vandaag actie aan de ziekenhuizen van Hasselt, Genk en Heusden-Zolder.