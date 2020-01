ROYALS. Queen kiest voor schattig accessoire, Zweedse royals tussen de regenbogen

De hondenliefde van koningin Elizabeth gaat ver én de kranige Queen hoort beter dan ooit wat prins Harry en Meghan te zeggen hebben. In Nederland voorspellen ze dat het komende jaar allesbehalve saai zal worden… Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Naast alle heisa in Groot-Brittannië rond prins Harry en Meghan Markle is er ook ruimte voor minder serieuze kwesties. Zo werd een recente foto van de prins vergeleken met een kiekje van zijn vader, prins Charles, een paar decennia geleden in 1976. Wat blijkt? Vader en zoon lijken als twee druppels water op elkaar met hun baardje. Zelfs hun houding lijkt overeen te komen. Het is niet de eerste keer dat Harry wordt vergeleken met een ander lid van de koninklijke familie. Zo lijkt hij ook op zijn op prins Philip in zijn jonge jaren.

Het gerucht doet trouwens de ronde dat prins Harry enkele goede vrienden opzij heeft geschoven tijdens de zwangerschap van Markle. “Sommige onder hen hebben niet eens zijn telefoonnummer meer”, aldus een ‘welingelichte’ bron in entertainmentblad People. Een uitzondering is Charlie van Straubenzee, die zich peter mag noemen van baby Archie.

In tijden van crisis blijft koningin Elizabeth het hoofd koel houden wat de politieke rompslomp betreft, aan het stuur van haar terreinwagen houdt ze het liever warm in haar eigen stijl. De Queen is dol op hondjes en dat laat ze soms blijken in haar kledingkeuze. Zo droeg ze onlangs een sjaal met jachthonden op gedrukt over haar grijze permanentje. Ze verliest ook nooit haar trouwe viervoeter uit het oog. Een van haar dieren kreeg een ereplaatsje op de achterbank en toonde zijn snoet aan de persfotograaf.

De Queen is trouwens nog met een ander accessoire - lees: een hulpmiddel - gesignaleerd. Op een ingezoomde foto van zondag 12 januari is te zien dat ze een huidkleurig hoorapparaat draagt. Al moet je goed kijken, want het gaat volgens kenners om een heel discreet toestelletje dat bijna volledig in het oor zit. Het was de eerste keer dat de vorstin,die verder voor een camelkleurige outfit koos, ermee gezien werd. Een maatregel nadat ze haar oren niet kon geloven toen prins Harry en Meghan Markle hun nieuwe plannen wereldkundig maakten?

Foto: ISOPIX

In Nederland wordt intussen al reikhalzend uitgekeken naar de lente, naar het Songfestival om precies te zijn. Koning Willem-Alexander heeft er het volste vertrouwen in dat het wereldvermaarde muziekevenement in Rotterdam tot in de puntjes in orde al zijn. “In eigen land zal 2020 niet saai worden en dan druk ik me nog voorzichtig uit', zei hij. Douze points voor Rotterdam. En succes aan iedereen die erbij betrokken is”, zei hij tijdens de nieuwjaarsreceptie op het paleis in Amsterdam.

Foto: AFP

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel zijn dan weer gefotografeerd tussen de regenboogvlaggen. Ze brachten immers een bezoek de Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL). Deze organisatie zet zich - zoals de naam al verraadt - in voor de rechten van homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. De reden van hun bezoek is feestelijk, want de RFSL bestaat in 2020 jaar al 70 jaar. Het paar kreeg onder meer van medewerkers te horen, hoe de organisatie werkt.