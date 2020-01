Michael Verschueren over de kloof tussen Anderlecht en Club Brugge: "Over twee jaar staan we weer boven hen"

Geert De Vlieger had op de winterstage van Anderlecht een uitgebreide babbel met sportief directeur Michael Verschueren over de kloof tussen Club Brugge en Anderlecht. Toen was nog niets bekend over de paleisrevolutie die zich deze week voltrok. Verschueren sprak alvast ambitieuze taal: "Over twee jaar staan we weer boven hen."

Vrijdag om 22u45 wordt op Play Sports 1 een nieuw seizoen van Hoogvliegers op gang getrapt. In de eerste aflevering gaat Geert De Vlieger in gesprek met Michael Verschueren, sportief directeur van Anderlecht ...