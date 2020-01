Geen minimale dienstverlening bij De Lijn voor sociale verkiezingen

De Lijn zal er niet in slagen om in de eerste helft van het jaar een systeem van minimale dienstverlening op te zetten. De sociale verkiezingen strooien roet in het eten, argumenteerden Roger Kesteloot en Marc Descheemaecker donderdag in het Vlaams Parlement. Er zou ten vroegste in juli een overeenkomst kunnen worden gevonden met de vakbonden.