Leeuwendeel reiswinkels Thomas Cook gered, maar minder dan helft van jobs

Drieënhalve maand na het faillissement van Thomas Cook Retail België is het doorstartplaatje nagenoeg compleet. Tachtig van de iets meer dan negentig reiswinkels blijven voorlopig bestaan, maar samen zijn zij goed voor zowat 220 banen, of minder dan de helft van het aantal jobs dat er voorheen was. Vooral het vroegere hoofdkantoor van Thomas Cook werd gedecimeerd.