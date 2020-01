Nederlandse motard Edwin Straver raakt ernstig gewond in Dakar-rally: tien minuten geen hartslag

De Nederlandse motorrijder Edwin Straver is donderdag tijdens de elfde etappe van de Dakar in Saoedi-Arabië ernstig gewond geraakt. Hij heeft ongeveer tien minuten geen hartslag gehad. De 48-jarige motard viel niet hard in de duinen, maar kwam ongelukkig terecht. Op het moment van de crash had hij een snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur.

De medische helikopter was snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen, waarna Straver in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Riyad werd gevlogen. Artsen ter plaatse hebben de coureur, die ook een nekwervel brak, gereanimeerd, meldde het Edwin Straver Rally Team.

Zondag kwam tijdens de Dakar de Portugese motorrijder Paulo Gonçalves om het leven. “Ik rem voor alles en ga niet over een duin heen als ik niet kan zien wat erachter zit”, zei Straver na diens fatale crash. “Als je de gevaren niet accepteert, moet je thuisblijven.”

Straver was bezig aan zijn derde Dakar. Vorig jaar won hij het kistklassement, voor rijders die geen assistentie hebben van een monteur. In het algemeen klassement werd hij vorig jaar dertigste, een jaar eerder bij zijn debuut eindigde hij als 49e.

De familie en partner van Straver zijn al aanwezig in Saoedi-Arabië. Zij wilden vrijdag aanwezig zijn bij de finish.