Standard kan nog geen beroep doen op aanwinst Shami, interesse voor Mpoku

Vrijdag hervat Standard de competitie met een uitwedstrijd bij KV Mechelen. De Rouches kunnen nog geen beroep doen op hun kersverse aanwinst, de Israëlische middenvelder Eden Shamir. “Het is nog niet getekend en te kort dag”, zegt Michel Preud’homme.

“Er is op dit moment niets getekend, dus tegen Mechelen gaat Shamir er nog niet bij zijn", verduidelijkt Michel Preud’homme. "In België duurt het ook even vooraleer je een werkvergunning binnen hebt. We hopen dat hij er de volgende match (tegen Oostende, nvdr.) bij is.”

De coach toont zich echter tevreden over de eerste (en wellicht enige) winteraankoop van Standard. “De scoutingscel heeft goed zijn werk gedaan. Zij hebben ons een aantal namen voorgesteld en die hebben we geanalyseerd. Ik ben blij met onze finale keuze. Het is een polyvalente middenvelder, die zowel op de zes als op de acht kan spelen, een beetje zoals Bastien en Cimirot. Uiteraard moet hij onze speelwijze nog leren, maar we hebben hem gekozen omdat hij daar het profiel voor heeft.”

Interesse voor Mpoku

De Rouches kregen eerder deze week een bod binnen voor Paul-José Mpoku uit Abu Dhabi. Dat bleek van Al Wahda en dus niet van reeksgenoot Al Nasr te komen. Het voorstel werd echter afgewezen. “In het voetbal is er nu eenmaal interesse in je spelers”, zegt Preud’homme. “Ideaal is het niet, maar we zijn eraan gewend om ermee om te gaan. Je moet ermee leren leven.”

Positief bij Standard is dat Samuel Bastien weer bij de groepstraining heeft kunnen aansluiten. “Dat gaat, maar we hebben veel zieken. Al tijdens de winterstage waren er spelers die daarmee kampten. Het is de tijd van het jaar. Wie dat zijn? Dat zeg ik niet”, lacht Preud’homme, die niet te veel in zijn kaarten wil laten kijken voor Mechelen.