Maximalisme in het interieur: meer is meer

Meer kleur, meer prints en meer structuur. Méér is het absolute codewoord voor een maximalistisch interieur. Gooi alle stylingregels maar overboord en leef je helemaal uit met werkelijk alles wat jij tof vindt. Een maximalistisch interieur moet vooral leuk en persoonlijk zijn.

Maximalisme = geen regels. Dat is het allerbelangrijkste om in het achterhoofd te houden als je voor een maximalistisch interieur gaat. Je mag naar hartenlust kleuren, stijlen, structuren en prints mixen. Fouten maken kan niet. Alles wat jij leuk vindt, krijgt een plaatsje in je bonte interieur. Heb je toch iets meer houvast nodig? Start dan met één bonte kleur, één stijl of één print en vul geleidelijk verder aan met allerhande moois dat je pad kruist. Laat deze kleur of die print verder ook een paar keer in je interieur terugkeren. Zo voorkom je een te grote kakofonie.

Maximalisme = tonnen kleur. Kleur, kleur en nog eens kleur. Bonte kleuren zijn de perfecte kleuren voor jouw interieur en ze mogen heerlijk door elkaar gemixt te worden. Je hoeft er geen favoriet uit te kiezen. Fuchsia, okergeel, diepgroen of marineblauw. Alles kan, alles mag. Ben je op zoek naar een erg hedendaags kleurenpalet? Vooral met donkere tinten groen en blauw zit je dit jaar meer dan goed.

Maximalisme = veel prints. Prints op je tapijt, op je kussens, op je muren en zelfs op je plafonds. Wie houdt van trendy prints, zal zich ongetwijfeld volop kunnen uitleven met bloemen, geometrische patronen, exotische jungleprints, tie dye … die je doorheen je volledige interieur laat terugkeren. Durf je de uitdaging volop aan te gaan? Kies dan voor behangpapier met een opvallende print. Zo is gebloemd behang tegenwoordig erg in opmars. En zelfs je plafond ontsnapt er niet aan. Ideaal voor het optimale dramatische effect.

Maximalisme = muren in de kijker. Beige, witte of grijze muren zijn niet langer welkom. Saaie, onopvallende kleuren op de muur worden vervangen door in het oog springende kleuren, zelfs blauw of zwart, die het perfecte canvas vormen voor extra muurdecoratie. Dat hoor je goed. Ook kale muren zijn uit den boze. Experimenteer volop met foto’s, tekeningen en kunst aan de muren in verschillende kaders. Ook hier gelden geen regels.

