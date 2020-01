Maaseikenaar maakt geld over naar broer in Syrië: 30 maanden cel geëist

Het federaal parket heeft donderdag dertig maanden cel met uitstel gevorderd tegen Mustafa E.K. uit Maaseik. De man maakte enkele jaren geleden geld over aan zijn broer in Syrië, die er vocht voor Islamitische Staat. Geld waarmee ook IS zelf werd gesteund, volgens de aanklager. E.K. zelf zei dat het geld enkel voor zijn broer diende, om zijn gezin en kinderen te onderhouden.

Speurders kwamen 2017 te weten dat Mustafa E.K. twee keer een geldsom had overgemaakt aan moneycollectors in Turkije. Geld dat bestemd was voor zijn broer Jamal, die in het Syrische conflictgebied aan ...