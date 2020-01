Adele fel vermagerd: “Ze at slechts 1.000 calorieën per dag”

De Britse popster Adele ziet er scherper uit dan ooit tevoren. Die nieuwe look heeft ze te danken aan haar voormalige personal trainer, de Braziliaanse Camila Goodis. In een interview in de ‘Lorraine’-talkshow op ITV deed ze uit de doeken welk regime de ‘Hello’-zangeres moest volgen.

Adele, die al enkele jaren gewicht aan het verliezen is, zou nog eens 7 stone (omgerekend 44 kilogram) kwijtgespeeld zijn. Het resultaat? De zangeres ziet er helemaal anders uit dan een paar jaar geleden. Volgens Camila Goodis, die zichzelf de ‘Brazilian body tovenares’ noemt overleefde de ster op amper 1.000 kilocalorieën per dag. Dat is de helft van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voor volwassen vrouwen. Groene sapjes - véél groene sapjes - waren een vaste waarde op haar menu.

Dit dieet is bekend onder de naam The Sirtfood Diet. Dat houdt in dat mensen voedingsmiddelen mogen met een sirtuïne-activerende werking, want die kunnen je metabolisme reguleren. Een greep uit de toegelaten ingrediënten: aardbeien, olijfolie, kurkuma, rode uien en groen sap - véél groen sap.

“Ze heeft heel haar levensstijl veranderd, inclusief haar dieet. Ik geloof dat ze momenteel ook aan het sporten is, ze traint steeds meer. Maar 90 procent van haar gewichtsverlies komt door haar dieet. Dat is heel strikt in de eerste week. Je mag enkel sap drinken en tot een totaal van 1.000 kilocalorieën komen”, zegt de fitcoach. “Ik vind dat ze er niet te mager, maar geweldig uitziet.”