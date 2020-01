Rusthuiskamer is pak duurder geworden: dit zijn de prijzen van alle Limburgse rusthuizen

De prijs van een rusthuiskamer is het afgelopen jaar met 2,5 procent gestegen. Voor een eenpersoonskamer betaal je nu gemiddeld tot 1.790 euro per maand. Dat is een pak meer dan het gemiddelde pensioen, dat zo’n 500 euro per maand lager ligt. De duurste rusthuizen liggen in Brussel, de goedkoopste in West-Vlaanderen.