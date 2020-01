Elke dag selecteren we voor jou de interessantste programma’s op televisie. Dit zijn de tips van vandaag.

De twaalf in Blokken

Doet ze het of doet ze het niet? Kiana Buttiens kan vanavond het record breken in Blokken. Al elf keer op rij wist ze te winnen onder het bewonderende oog van Ben Crabbé, maar nu is ...