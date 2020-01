Van disco tot schattig: kraagjes zijn helemaal terug

Deze lente - of nu als je niet meer wilt wachten - mogen er kraagjes zijn. En die mogen meer dan anders in het oog springen.

Topontwerpers voorspellen op de catwalk een revival van het kraagje. Die comeback mag je vrij ruim nemen, want de cols komen er in allerlei vormen een kleuren. Van puntig cool à la John Travolta in ‘Saturday Night Fever’ en de BeeGees tot kanten exemplaren die door je oma lijken gehaakt: alles mag.

Fendi en Marc Jacobs

Bij modehuizen Tory Burch en Celine houden ze het zedig en herkenbaar, met gekartelde randjes aan de kraagjes. Fendi gaat volledig de seventies toer op en bewijst: een puntkraag creëert een mooie V-hals en een zonnebril met getinte glazen geeft er een rock-’n-rollvibe aan. Marc Jacobs implementeert dan weer romantische kraagjes om prairiejurken net dat beetje authentieker te maken.

Op de mannenmodeweek in Milaan toonde Gucci eerder deze week dat kraagjes komende herfst ook kunnen voor mannen. Hoofdontwerper Alessandro Michele stuurde mannen in meisjesachtige jurken met kanten col op de catwalk.

Foto: Gucci / Cos

En bij Vogue hebben ze nog een andere trend gespot: de rolkraag, maar dan verkocht als kraag met twee flappen stof eraan. Het item kreeg de naam ‘dickey’ mee en kun je onder een mantel, trui of blouse dragen opdat de zone rond je hals geen wind vangt.