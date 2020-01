Louis Vuitton laat op een na grootste diamant ooit verwerken in Antwerpen

De Sewelo, een 1.758 karaat grote diamant die vorig jaar werd opgehaald uit een mijn in Botswana, is onderweg naar Antwerpen om verwerkt te worden in Louis Vuitton-juwelen. Het Franse luxemerk sloot daarover een overeenkomst met Lucara, het bedrijf dat de mijn in Botswana bezit waar de diamant werd ontgonnen. Het Antwerpse bedrijf HB zal de recorddiamant slijpen, polijsten en opdelen in kleinere steentjes. De Sewelo is met 1.758 karaat de op een na grootste diamant ooit gevonden.