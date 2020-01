Iraanse president Rohani sust gemoederen: “Ik wil oorlog vermijden”

De Iraanse president Hassan Rohani heeft donderdag tijdens een televisietoespraak gezegd dat hij “dagelijks ijvert om oorlog te vermijden”. Enkele dagen geleden kregen Teheran en Washington het in Irak opnieuw met elkaar aan de stok. “De regering ijvert dagelijks om een militaire confrontatie of een oorlog te vermijden”, aldus de president. “Voor mij is het een dagelijkse bekommernis”, voegde hij eraan toe.