Op de E313 richting Antwerpen zijn donderdag even voor de middag drie vrachtwagens op elkaar ingereden in de staart van een beginnende file ter hoogte van Grobbendonk. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Er vielen geen gewonden, maar alle drie de vrachtwagens moeten worden getakeld en dat belooft een klus van lange duur te worden. Er is nog een beperkte doorgang mogelijk over één rijstrook, maar het is ...