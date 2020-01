Coalitiepartner hard voor burgemeester Brussel: ‘Functie opnemen binnen Anderlecht is onethisch’

Binnen het Brusselse stadsbestuur is grote onenigheid ontstaan over de toetreding van burgemeester Philippe Close (PS) tot de raad van bestuur van Anderlecht. Eerste schepen Benoit Hellings (Ecolo) noemt de toetreding in Le Soir in strijd met de ethische richtlijnen. ‘Dit ruikt naar belangenvermenging. Hierover is zeker niet met ons overlegd.’