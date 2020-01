Ook prins Harry verschijnt weer in het openbaar na ‘Megxit’

De Britse prins Harry heeft zich opnieuw in het openbaar laten zien na de heisa rond de zogenoemde ‘Megxit’. Hij woonde de loting bij van de Rugby League World Cup.

De loting voor de wedstrijd, die in 2021 wordt georganiseerd in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, vond plaats op Buckingham Palace. De prins was aanwezig en liet zich met deze verschijning voor het eerst in het openbaar zien sinds hij vorige week aankondigde dat hij een stap terug wil nemen als royal.

Foto: REUTERS

Ook zijn vrouw Meghan Markle, die momenteel bij zoontje Archie is in Canada, liet zich deze week weer voor het eerst zien na de heisa. Zij ging op de thee in het Downtown Eastside Women’s Centre in Vancouver.