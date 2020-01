De Franse gemeenschapsregering is niet langer van plan om onterecht uitbetaalde studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs terug te vorderen. Dat heeft ze aangekondigd op een persconferentie na afloop van een ministerraad over het dossier.

In Franstalig België heerst al even controverse omdat honderden studenten de vraag kregen een studietoelage, die ze in de academiejaren 2016-2017 tot 2019-2020 kregen voor hun studies in het hoger onderwijs ...