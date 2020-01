Okra Maaseik viert jaarlijks Koningenfeest

Maaseik - Ruim 80 leden van Okra Maaseik trokken op dinsdag 14 januari naar het parochiecentrum voor het jaarlijkse Koningenfeest. Ze werden er door voorzitter Herman Gerarts verwelkomd op een aangename namiddag.

Het is een traditie dat Okra Maaseik begin januari haar leden verwent op een gezellig feest. Iedereen werd getrakteerd op koffie en taart. Naast de gelegenheid om te koffiekletsen had het bestuur ook gezorgd voor een gevarieerd programma. De aanwezigen konden genieten van het optreden van een clown ("sjoeën") en de buuts van Pierre Cnoops ("zjus den echte"), door mensen uit het eigen bestuur. Het muzikale luik bestond onder andere uit enkele chansons van Edith Piaf, gebracht door een Okra-lid.

Tussendoor waren er optredens van de groep lijndansers. Zij toonden hun kunnen op de populaire melodieën van bekende evergreens. De oudste deelnemer is intussen zelfs al 89 jaar en blijft trouw van de partij. Maar de leden keken wel verrast op toen bleek dat het voltallige bestuur bestond uit dansende en zingende smurfen, die later iedereen nog eens vergastten op een krentenbol met koffie of thee. En die krentenbol is speciaal. Want zoals het hoort bij een driekoningenviering, werd er een boon verstopt in het gebak. Er waren twee bonen verstopt: één voor de koning, één voor de koningin. Dit jaar viel die eer te beurt aan René Neel en Lisette Sipers. Zij kregen een kroon op het hoofd gezet. Voor de rest van het jaar kunnen zij gratis deelnemen aan de activiteiten die Okra Maaseik organiseert.

Het werd een leuke, hartelijke namiddag. Wordt zeker herhaald, volgend jaar.