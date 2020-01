Carrièreswitch: journalist wordt buschauffeur

Zonhoven - De start van het nieuwe jaar houdt voor heel wat mensen ook de start van een nieuwe job in. Voor de ene gaat het om een kleine verandering, terwijl de andere het roer drastisch omgooit. Zoals Toon Royackers die zijn carrière als journalist liet varen om… buschauffeur te worden. “Een beroep waar ik als jongere erg naar opkeek”, vertelt hij.

“Als jong studentje was ik de toeristische gids voor rondleidingen in Frankrijk”, blikt Toon Royackers terug. “Parijs, Normandië,… Ik vond dat heel plezant. Ik zat dan naast de buschauffeur en geraakte onder de indruk van het vakmanschap dat nodig is om zo’n bus te besturen. Best indrukwekkend! Daar moeten de eerste kriebels gekomen zijn om het later zelf te gaan proberen.”

Toch verliep zijn carrièrepad helemaal anders. “Ik ben na mijn studies in de journalistiek terechtgekomen en daar vele jaren blijven plakken”, vertelt hij. “Ik schreef als freelancer artikels voor kranten, nam interviews af voor de radio, maakte foto’s,… een heel gevarieerde wereld, waar ik altijd graag in vertoefd heb. Je kunt er veel sociale contacten leggen en staat altijd op de eerste rij van het nieuws. Heel leuk om te doen, ik ga het zeker missen.”

Werkzekerheid

Door de overname- en fusiegolf in het medialandschap nam de vraag naar journalistiek werk af. “Bovendien werden mijn twee belangrijkste opdrachtgevers plots concurrenten van elkaar, waardoor ik één van beide zou moeten laten vallen. Het zou dus minder interessant worden om in deze sector actief te blijven, en dus begon ik uit te kijken naar iets anders.”

Hij dacht terug aan de leuke momenten als toeristische gids. “Maar om van de ene op de andere dag daar voltijds je boterham mee te verdienen, is niet evident”, legt Toon uit. “En toen kwam het idee om buschauffeur te worden. Een knelpuntberoep met veel werkzekerheid. En de ideale opstap naar de reisbegeleiding.”

Sneeuwkettingen

Vorige zomer werd het idee concreet, en schreef Toon zich in voor de opleiding. “Ik slaagde direct voor de theorie en geraakte vlot door de medische keuring. Toen kon de praktijkopleiding van start gaan. Toch wel een ander paar mouwen. De rijschool is erg veeleisend. En terecht, want je hebt als chauffeur de verantwoordelijkheid over veel kapitaal en tientallen mensen.”

“Evident is het allerminst. Hoe je met zo’n gevaarte best een bocht neemt, of een rotonde passeert… daar gaat veel oefening aan vooraf. Je moet behendig zijn, en iets van techniek kennen. Hoe leg je bijvoorbeeld sneeuwkettingen op? Je moet dus een lang opleidingstraject volgen vooraleer je het rijbewijs kunt behalen.”

