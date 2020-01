Planckendael verwelkomt babygiraf Valeye

In Zoo Planckendael is giraf Barbie zondag bevallen van een dochter. Dat meldt het Mechelse dierenpark donderdag. Het kleintje heeft de naam Valeye meegekregen, als eerbetoon aan haar vader Saleye die tijdens de zwangerschap overleed. Het is al het achtste jong voor Barbie.

Een giraffengeboorte is steeds een wat angstvallige onderneming, want de moeder blijft rechtstaan en de baby maakt dus een val van zowat twee meter. Alles verliep zondag echter naar wens, stelt Planckendael, en Valeye wordt goed verzorgd door haar familie.

De giraffen van Planckendael horen tot een kritiek bedreigde ondersoort, de kordofangiraf. Die komt in tegenstelling tot de meeste giraffen vooral in Noord-Afrika voor, met name in Kameroen en Tsjaad. Planckendael neemt deel aan het Europese kweekprogramma van de soort en steunt een beschermingsproject voor de laatste exemplaren van het Garamba National Park in Congo, waar rangers de dieren monitoren met satelliethalsbanden.

Na het overlijden van Saleye verwacht Planckendael binnenkort trouwens een nieuw kweekmannetje. Die zal worden overgebracht van de Zoo Barben in Zuid-Frankrijk.

Foto: Zoo Planckendael

Foto: Zoo Planckendael