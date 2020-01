Superieure bomen, nachtleven in de zoo en de beste luchthaven ter wereld: Tips voor een reisje naar Singapore

Ergens op het Aziatische continent kan je de stadstaat Singapore vinden. Het land mag dan wel maar een vlieg groot zijn, toch heeft Singapore zowel voor milieubewuste reizigers als voor levensgenieters heel wat in petto. En het avontuur begint zelfs al in de luchthaven.

Luchthaven Changi

Foto: LLA

Wachten op het vliegtuig, aan douanecontroles, op de bagage: de meeste passagiers spenderen ettelijke uren in het luchthavengebouw. En dat is niet altijd van harte. Singapore wilde die perceptie graag veranderen en begon vier jaar geleden met de bouw van ‘Jewel Changi’, de grootste indoorwaterval ter wereld. Afgewerkt met tal van planten, struiken en zelfs bomen, vormt het de groene long binnen de luchtvaart. Daarnaast kan je er ook nog eens uitgebreid gaan winkelen, naar de bioscoop als je vlucht vertraging heeft of gaan eten in een van de honderden restaurants.

Gardens by the Bay

Foto: LLA

Een natuurpark dat bestaat uit drie grote tuinen en twee overdekte, botanische tuinen: in Singapore doen ze er alles om uit te blinken in technologie en moderne architectuur, zonder daarbij het milieu uit het oog te verliezen. Bezoek de botanische tuinen (vooral ‘Cloud Forest, met zijn prachtige waterval) en ontdek er een hele resem orchideeën en andere bloemen. Als kers op de taart kan je een wandeling maken tussen de zogenaamde superbomen, die door middel van een zwevende brug met elkaar in verbinding staan.

Video: LLA

Heb je nog wat tijd (en vooral geld) over? Ga dan even kijken in het winkelcentrum Marina Bay Sands, op een boogscheut van de tuinen. Alle grote modehuizen hebben er wel een vestiging en de dollars gaan er met hoopjes tegelijk over de toonbank.

Op nachtsafari

Foto: LLA

Boemel met een uitgerekte golfkar langs de verschillende dieren, die vooral als het donker is actief worden. Het is de eerste zoo in Azië, die alleen 's nachts de deuren opent voor het grote publiek. Bekijk de dieren van dichtbij en observeer hun nachtelijke gewoontes. Zo zie je nijlpaarden een bad nemen, olifanten spelen met hun slurf en als je geluk hebt: een actieve leeuwenfamilie. Nadien kan je ook nog een wandeling maken in het park, dat zo veel mogelijk het gebruik van kooien en tralies probeert te beperken.

India in het klein

Foto: LLA

Singapore mag dan wel klein zijn, toch heeft het land net genoeg ruimte om andere culturen samen te brengen. Zo heb je Little India, een kleine wijk, die bulkt van de kleurrijke winkels en goudhandelaars. Struin rond in de straten en waag je aan enkele Indiase specialiteiten. Ook bloemenkransen in felle tinten kan je er op elke hoek van de straat aankopen.