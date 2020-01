Okra Wijchmaal toost op een succesvol 2019

Wijchmaal

Peer - Op woensdag 8 januari verzamelden bijna 100 leden van Okra Wijchmaal voor hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Den Tichel. Het glas werd geheven op het nieuwe jaar met veel wensen, een mooie terugblik naar de activiteiten van het voorbije jaar en de voorstelling van het jaarprogramma.

Met een glaasje wijn of frisdrank bij het binnenkomen zat de sfeer er al snel in. Vele leden wensten elkaar ook nog het beste voor 2020. Ook de voorzitter Lutgaar Gijsens wenste iedereen, en in het bijzonder de nieuwe leden, een heel fijn, gezellig, gelukkig en vooral een gezond 2020 toe. Dat deden ook de bestuursleden nog eens.

Daarna werden de glazen nog eens gevuld terwijl de aanwezigen konden genieten van lekkere zelfgemaakte hapjes. Een terugblik naar het voorbije jaar met een gesmaakte en soms humoristische powerpointpresentatie bracht de activiteiten van 2019 weer tot leven.

Dan was het tijd voor de voorstelling van het komende werkjaar. Met 19 activiteiten en de wekelijkse sporten zoals fietsen, kubben, wandelen en kaarten zal het bestuur ook dit jaar meer dan de handen vol hebben. Verder waagden de aanwezigen nog nog hun kans met de tombola waarbij iedereen prijs had en met een tas koffie en een lekker stuk taart werd de samenkomst afgesloten. Iedereen ging heel tevreden naar huis.