Vlaams Belang vraagt onderzoek naar inkomsten PVDA

Het Vlaams Belang wil dat de controlecommissie van de Kamer zich buigt over de inkomsten die de PVDA/PTB haalt uit lidgelden. De leden betalen aan de partij samen meer dan 1,5 miljoen euro per jaar, bijna even veel als PS, MR, N-VA en CD&V samen. In een reactie zegt PVDA niets verkeerd te doen. “Het Vlaams Belang is zelf een graaipartij”, luidt het.