Lisa klapt uit de biecht over seksverslaving: “Tijdens mijn huwelijk zag ik soms meerdere mannen per dag”

“Jarenlang leidde ik een dubbelleven. Tijdens mijn huwelijk zag ik soms meerdere mannen per dag. Hoeveel het er in totaal waren? Dat weet ik niet. Ik denk meer dan honderd.” Aan het woord is Lisa, een 32-jarige Nederlandse die bij RTL Nieuws openhartig getuigt over haar seksverslaving. “Ik was voortdurend op zoek naar een nieuwe high.”