Door een ongeval in de Kennedytunnel is het donderdagochtend lang aanschuiven op de E17 en de E34 in de richting van Antwerpen. Automobilisten moeten er een uur filerijden vanaf respectievelijk Haasdonk en Melsele. Omstreeks 8.40 uur werd de weg weer vrijgemaakt, maar het blijft nog even rekening houden met lange files.