Koninklijke Musea voor Schone Kunsten halen de kaap van 1 miljoen bezoekers

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België hebben in 2019 met een nieuw record de kaap van 1 miljoen bezoekers gehaald. De vernieuwde voorstellingen van de collecties van Bruegel, Hollandse School en het Magritte Museum dreven het aantal bezoekers met meer dan 400.000 op tot exact 1.091.280, zo melden de musea donderdag. Ook enkele tijdelijke tentoonstellingen lokten bezoekers.

“Het is de allereerste keer in bijna 220 jaar tijd - sinds de oprichting van het museum door Napoleon Bonaparte in 1801 - dat zo’n indrukwekkend cijfer werd opgetekend”, aldus de Koninklijke Musea voor ...