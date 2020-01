De Nederlandse cabaretier Youp van ’t Hek (65), die eerder deze week nog in Leuven speelde, gaat op zijn 70ste verjaardag met pensioen. Dan heeft hij er vijf decennia op de planken opzitten. “Van lege zalen tot een volle Carré. Dan is het beter om te eindigen in een volle Carré”, zegt Van ’t Hek.