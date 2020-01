Licentiecommissie buigt zich over nieuwe rol van Wouter Vandenhaute bij Anderlecht

De licentiecommissie van de voetbalbond moet bekijken of het nieuwe statuut van Wouter Vandenhaute bij Anderlecht verenigbaar is met de nieuwe regels rond makelaars van de Pro League. Dat laat de Pro League weten. Vandenhaute is mede-eigenaar van het makelaarsbureau Let’s Play en gaat vanaf april als ‘extern raadgever’ aan de slag bij Anderlecht.