Steve Darcis beëindigt carrière met verlies in eerste kwalificatieronde Australian Open

Steve Darcis (ATP-176) is er donderdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. De 35-jarige Darcis verloor op het hardcourt in Melbourne met 7-5 en 7-5 van de Fransman Elliot Benchetrit (ATP-229). De nederlaag betekent meteen het einde van zijn loopbaan.