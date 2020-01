Zeventien materniteiten moeten mogelijk sluiten

Gezondheidsexperts adviseren de overheid 17 kleinere materniteiten in ons land definitief te sluiten. Doordat ze te weinig bevallingen uitvoeren, zijn ze veel duurder dan andere materniteiten. Gynaecologen en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) steunen het voorstel: “Zo komt er geld vrij voor andere gezondheidszorgen.”

Voor Vlaanderen gaat het concreet om negen kraamklinieken: vijf in West-Vlaanderen, vier in Oost-Vlaanderen. “Er waren al langer cijfergegevens beschikbaar dat de materniteiten in ons land beter, efficiënter ...