Walter Van Beirendonck redt de planeet

De excentrieke modeontwerper Walter Van Beirendonck pakt uit met een nieuwe herfstcollectie, en tegelijk ook met een tentoonstelling. Dat vertaalt zich in opzichtige slogans op kleurige kledij. Geïnspireerd door politiek en ecologie, maar evengoed door muziek en seksualiteit.

W:A.R. is de naam, wat staat voor “Walter: about rights”. Aan de tentoonstelling hangt ook een boodschap vast. Dat het nú tijd is om het klimaat te redden. Om terreur te stoppen. En om onze creativiteit te koesteren.

De collectie werd gisteren al voorgesteld, de tentoonstelling begint volgende week in een galerie in Parijs. Er zullen installaties te zien zijn die al even surrealistisch zijn als de kledij die woensdag werd voorgesteld. (kba)