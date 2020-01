Donorlever kan week in machine overleven

Donorlevers kunnen dankzij een nieuwe machine een week lang bewaard worden. Momenteel kunnen levers ongeveer 8 tot 10 uur in ijs overbruggen, aan een machine kan dat al 24 uur worden. Maar het universitair ziekenhuis van Zürich slaagde er nu in een machine te bouwen die de lever een week in leven houdt. Op die manier kunnen donorlevers veel verder getransporteerd worden.

Het onderzoeksteam uit Zürich is er ook in geslaagd 60 procent van de levers die normaal geweigerd zouden worden te laten herstellen met de machine. “De truc is dat we de lever doen denken dat hij nog in het lichaam zit door alle lichaamsfuncties na te bootsen”, zegt professor Pierre-Alain Clavien. “We hebben vier jaar gewerkt en getest op varkens, we zijn nu klaar om verder testen te doen met mensen.”

Voor mensen met leverkanker zou dit grote stappen vooruit betekenen. “We kunnen zo een deel van de lever nemen, het doen groeien en het terug in het lichaam transplanteren.” (nba)