In Zuid-Afrika is de gelauwerde missionaris Jef Hollanders (83), afkomstig uit Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen), bij een overval vermoord. De pater werd door de mensen in zijn dorp op handen gedragen, maar overvallers hebben hem voor wat kleingeld gewurgd. “Ongelooflijk triest dat dit zijn lot is”, reageert zijn beste vriend.