“Toen heb ik me laten ompraten. Achteraf ben ik toch gelukkig geworden in Canada.” Virginie Govaerts was 40 in 1970, boerde goed met haar René in Kermt, maar die droomde van een eigen boerderij. Nu is ze 90. Het Kempisch van toen komt er snel uit. Alsof ze nog altijd 40 is.