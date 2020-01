Manchester United schakelt Wolves uit in derde ronde FA Cup

Manchester United heeft woensdag de replay van een wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup met 1-0 gewonnen van de Wolves van Leander Dendoncker. De heenwedstrijd eindigde 4 januari op 0-0, waardoor de wedstrijd herspeeld moest worden.

De Wolves leken na 10 minuten te kunnen profiteren van een misverstand in de United-verdediging, maar het doelpunt van Pedro Neto ging niet door, omdat de VAR handspel had opgemerkt. In de tweede helft kon Juan Mata het beslissende doelpunt maken voor de thuisploeg. De Spanjaard werd op een tegenaanval diepgestuurd door Anthony Martial en stifte de bal handig over doelman John Ruddy (68.). Dendoncker maakte de wedstrijd vol voor de Wolves.